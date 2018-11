„Heiße Öfen“ mit E-Power im Weinviertel

Seit 2015 betreibt der Hollabrunner Martin Stierböck seinen „STM e-bikes“-Shop in Hollabrunn. Der Grund für den gelernten Marketing-Fachmann lag auf der Hand: „Ich habe jahrelang in der höheren Managementebene gearbeitet und war sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs. Vor ein paar Jahren habe ich dann zu mir selbst gesagt, dass ich das nicht mehr will.“

Durch die aufkommende E-Mobilitätsszene und Stierböcks langjährigem Interesse an Zweirädern, war für ihn klar, dass er ebenfalls in dieser Richtung etwas machen will. „Ich habe dann 2015 das Geschäft am alten Standort eröffnet und wollte den Hollabrunnern das Thema E-Mobilität näher bringen.“ Der Standort Hollabrunn war für den lokalen Unternehmer deswegen interessant, weil es in der näheren Umgebung nichts Vergleichbares gibt. „ Wien wäre natürlich von der Kundenfrequenz her auch interessant gewesen, aber dort ist auch die Konkurrenz größer.“