Heimskandal: Schnabl zog Klage zurück

Beobachter des Skandals um die zwangsgeschlossenen Jugendheime der Therapeutischen Gemeinschaft (TG) haben die Verhandlung am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg mit Interesse erwartet. Im Gerichtssaal hätte es zum Showdown zwischen Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) und dem Leiter der TG-Jugendheime, Hermann Radler, kommen sollen. Doch Schnabl hat kurz vor dem von ihm angestrebten Prozess wegen übler Nachrede und Kreditschädigung einen Rückzieher gemacht. Das Verfahren wurde auf Schnabls Drängen vor dem ersten Verhandlungstermin eingestellt.

Kurz nachdem der SPÖ-Chef als damals zuständiger Landesrat die drei TG-Heime im März in einer Blitzaktion unter Polizeischutz schloss und die 16 Kinder und Jugendlichen zwangsverlegen hatte lassen, formierte sich breiter Widerstand. Die Initiative „Fair zu Kindern“ veröffentliche auf ihrer Homepage und via Facebook Details zu den Heimschließungen und stellte unter anderem Amtsmissbrauch der handelnden politischen Akteure in den Raum. Auch von einer politischen Intrige war die Rede. Schnabl kündigte als Landesrat daraufhin sofort rechtliche Konsequenzen gegen die Verantwortlichen an. Er reichte Klage gegen Hermann Radler und die TG ein.

Im Zuge der ersten Verhandlung am Mittwoch wäre auch SPÖ-Landtagsabgeordneter Alfredo Rosenmaier in den Zeugenstand geholt worden. Was einiges an Brisanz versprach. Obwohl von derselben Partei, gilt Rosenmaier in der Heimaffäre als ein scharfer Kritiker Schnabls. Deswegen wurde auch sofort kolportiert, dass der SPÖ-Chef auch deshalb den Gerichtstermin platzen hat lassen, um Rosenmaier keine öffentliche Bühne für Details zu bieten.

TG-Chef Hermann Radler hatte jedenfalls mit den Äußerungen gegen Schnabl nichts zu tun. Die Website wurde nämlich vom Betriebsrat der Therapeutischen Gemeinschaft erstellt. Dennoch verlangte Schnabl, dass sich Hermann Radler und seine Frau von den dort getätigten Aussagen distanzieren. „Meine Mandanten distanzieren sich inhaltlich aber in keiner Weise davon. Herr Schnabl hat die Klage dennoch zurück gezogen und die Verfahrenskosten auch übernommen“, erklärt Rechtsanwältin Katharina Raabe-Stuppnig von der Kanzlei Lansky, Ganzger & Partner.