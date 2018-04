Heimskandal: Kein Beschluss über Geld für Sonderkommission

Der Bericht einer Sonderkommission, der zur Schließung von Jugendheimen führte, war auf der Tagesordnung der Landesregierung. Ohne Entscheidung. Wegen „Gefahr in Verzug“ hatte Franz Schnabl vor einigen Wochen – damals noch als SPÖ-Landesrat – Kinder aus den drei Jugendheimen der Therapeutischen Gemeinschaft abholen lassen. Grundlage war der Bericht einer Sonderkommission über angebliche Missstände in den Einrichtungen in Jaidhof, Ebenfurth und Sitzendorf. Ob diese überaus harte Maßnahme auch gerechtfertigt war, wird sicher ein juristisches Nachspiel klären. Die TG hat jedenfalls wegen dieser Aktion mittlerweile Konkurs anmelden müssen.