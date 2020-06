Heimplatz kostet sieben Mal mehr als Pflege daheim

Es ist eine beachtliche " Heilsarmee", die sich da in Niederösterreich etabliert hat. An die 19.000 selbstständige und großteils ausländische Pflegehelferinnen sorgen dafür, dass hilfsbedürftige Senioren den Lebensabend nicht im Heim, sondern in den eigenen vier Wänden verbringen können. 7575 Personen haben 2014 die Förderungen im Rahmen der 24 Stunden-Betreuung kurz oder länger beansprucht.

Die Zahl jener, die diesen Dienst in den nächsten Jahren nutzen wollen, wächst dramatisch. Kein Wunder, dass bei Sozialpolitikern die Köpfe rauchen. Wie ist diese Lawine zu bewältigen? "Menschen im Alter von 80-plus werden in NÖ zwischen 2010 und 2026 um 45 Prozent anwachsen", sagt Soziallandesrätin Barbara Schwarz. Die von ihr beauftragte Studie über die 24-Stunden–Betreuung wird in den nächsten Monaten fertig. Schwarz forciert die Hilfe für pflegende Angehörige und Übergangspflegemodelle.