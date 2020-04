Heimkehrer aus Afrika: Ein Scout in Quarantäne

Zusammenleben in Quarantäne

Österreichische Botschaft gibt es in dem westafrikanischen Land Liberia keine. Daher wandte er sich vor Ort an die deutsche Botschaft. Zwei Wochen wartete er dann in der Hauptstadt Monrovia auf seinen Rückflug nach Europa. „Ich hatte das Glück, dass ich zwei Wochen lang bei der Familie eines Spielers, den ich nach Europa geholt habe, unterkommen konnte“, erzählt er. Das Zusammenleben habe gut funktioniert. „Nur beim Essen habe ich mir gewünscht, dass es nicht zu scharf ist“, erzählt er.