Traditionsreicher Dreikönigsritt in Scheibbs für heuer abgesagt

In der Vorwoche noch als das traditionelle Großereignis zum Jahresbeginn angekündigt, wurde der jährlich von Hunderten Gästen beobachtete Dreikönigsritt in Scheibbs nun plötzlich abgesagt. Die drei Brüder Alois, Andreas und Klemens Krenn werden am kommenden Dreikönigstag nach 32 Jahren nicht mehr durch das Spalier von Schaulustigen durch die Altstadt zur Pfarrkirche reiten. Das Schauspiel soll aber nach einem Jahr Pause wiederkehren.

Bei dem folkloristischen Schauspiel zieht der Tross der drei Könige, begleitet mit einer Schar Kinder als Hirten, seit Jahrzehnten mit Gesang und Gebeten durch die Altstadt zu einer Andacht vor der mechanischen Krippe in der Stadtpfarrkirche. Eine Runde wird ausgesetzt So soll es nun 2027 wieder sein. Andreas Krenn (Melchior) bestätigt im KURIER-Gespräch die in der montägigen Aussendung gegebene Zusicherung, dass der historische Dreikönigsritt wieder stattfinden wird. "Wir wollten nach 32 Jahren an die nächste Generation übergeben und uns zurückziehen", spricht Andreas auch im Namen seiner Brüder. Doch die geplante Übergabe konnte nicht so organisiert werden, wie man das gerne gehabt hätte. Also entschloss man sich zum Aussetzen.

Der Wunsch des "königlichen" Krenn-Trios ist es, dass der Brauch dort weitergeführt wird, wo er begonnen wurde: "Im Bauernhaus Krenn, in Scheibbsbach 3". "Wir haben das Versprechen, dass nach einem Jahr der Dreikönigsritt wieder zur Gänze vom Hause Krenn weitergeführt wird", schildert Andreas die Zusagen seiner Neffen. Kronenübergabe an die nächste Generation Kaspar, Melchior und Balthasar geben somit ihre Kronen am Dreikönigstag 2027 an die dritte Generation seit der Gründung des Ritts im Jahr 1947 weiter. Das ist dann genau 80 Jahre her, als die Brüder Wilhelm und Josef Beer gemeinsam mit Alois Krenn senior das erste Mal als Königstrio zum Jesuskind in der Scheibbser Kirche ritten.

Einige Jahre später stiegen die Beer-Brüder aus und Alois übernahm mit den Brüdern Hans und August.

40 Jahre habe die erste Krenn-Generation jährlich den Festzug mit ganz speziellen Ritualen und den eigenen Liedern gepflegt, erzählt Andreas. Nach dem 32-jährigen Abschnitt seiner Generation kommt 2027 die nächste an die Reihe. Dann sollen auch wieder die vielen ehemaligen Scheibbser, die weggezogen sind und jährlich zum Dreikönigsritt in die alte Heimatstadt kommen, auf ihre Kosten kommen, verspricht Krenn. Wertvolle Krippe im Dom des Erlauftals Am anstehenden Dreikönigstag fällt zwar diesmal der Hauptakt aus, dennoch wird es die Andacht (17.30 Uhr) im Dom des Erlauftals, so wird die beeindruckende Scheibbser Stadtpfarrkirche genannt, geben.

