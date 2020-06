Hausgarage ist unbenützbar

Am Anfang war die ganze Freude am neuen Haus beim Teufel." Nach fünf Jahren im schmucken Eigenheim bei Neuhofen/ Ybbs, Bezirk Amstetten, kann Ingrid Wurzer ohne Wutausbruch über die kuriose Situation bei ihrer Hauszufahrt sprechen. Die Doppelgarage im Keller des Hauses hat Wurzer in den fünf Jahren noch nie benutzen können. Ihr Wagen würde nämlich, so wie jeder herkömmliche Pkw am Scheitelpunkt der Ausfahrt zur Gemeindestraße aufsitzen.

Schon rein optisch kommt die Zufahrt einem Schildbürgerstreich gleich. Nachdem sie während der Bauzeit nur mit einer leichten Steigung aus der Garage ausfahren konnte, wurde der riesige Einstellraum mit den durch die Gemeinde beauftragten Asphaltierungsarbeiten der Zufahrtsstraße von einem auf den anderen Tag wertlos.