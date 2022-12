Haus in Hirtenberg abgebrannt: Mutter und Tochter retteten sich vor den Flammen

Ein lauter Knall riss ein junges Mädchen in Baden in der Nacht auf Donnerstag aus dem Schlaf. Sie konnte Brandgeruch wahrnehmen und weckte sofort ihre Mutter, die sich ebenfalls in dem Einfamilienwohnhaus befand. Zu diesem Zeitpunkt waren die Räume bereits mit Rauch gefüllt.

Dennoch gelang es den beiden, sich selbst ins Freie zu retten - und einen Blick auf das Haus zu werfen. Flammen schlugen aus dem Wintergarten, dunkle Rauchwolken quollen aus dem Dach.

Schreie

Durch die Hilfeschreie wurden Nachbarn munter, die sofort die Feuerwehr alarmierten.

Insgesamt 64 Feuerwehrleute rückten an, doch da standen Teile des Hauses bereits in Vollbrand. Dennoch konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Wintergarten allerdings stürzte komplett ein, das Feuer suchte sich weiter seinen Weg durch die Dachkonstruktion des Hauses. Ziegel um Ziegel musste von den Feuerwehrleuten entfernt werden, um den Brand zu bekämpfen.