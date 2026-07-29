Das Haus der Digitalisierung in Tulln hat sich im ersten Halbjahr 2026 positiv entwickelt. Die interaktive Ausstellung, das Science Center Niederösterreich sowie Veranstaltungen und Workshops im Haus und in den Regionen verzeichneten zusammen mehr als 14.000 Besuche und Teilnahmen. „Ist digital die Lösung?“ Die aktuelle multimediale Ausstellung „Ist digital die Lösung? – Innovationen für unsere Zukunft“ wurde seit Jahresbeginn von rund 6.300 Personen besucht. An interaktiven Erlebnisstationen – von der Welt des Binärcodes bis zum eigenen 3D-Hologramm – werden Chancen, Herausforderungen und konkrete Anwendungen der digitalen Transformation niederschwellig vermittelt. Auch das Science Center Niederösterreich erfreut sich großer Nachfrage: Im ersten Halbjahr gab es 203 Workshops in den Laboren. Mehr als 3.000 Workshop-Teilnehmende experimentierten dort mit 3D-Druck, Lasercuttern und Virtual Reality oder erhielten Einblicke in biotechnologische Verfahren. Zusätzlich begrüßte der Escape Room „Das Geheimnis des Elixiers“ rund 420 Spielende.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Imre Antal Die aktuelle multimediale Ausstellung „Ist digital die Lösung? – Innovationen für unsere Zukunft“ wurde seit Jahresbeginn von rund 6.300 Personen besucht.

36 Veranstaltungen mit rund 2.730 Gästen Von Jänner bis Juni fanden 36 Veranstaltungen mit rund 2.730 Gästen im realen Haus der Digitalisierung statt. Das Programm reichte von „KI Insider“ und „Public AI“ über Fachmessen und Unternehmensveranstaltungen bis zum Auftakt der Initiative „SIE & KI“ und dem niederösterreichischen Innovationspreis. Ergänzend dazu wurden im Netzwerk Haus der Digitalisierung 57 Workshops und Events in den Regionen mit rund 1.800 Teilnehmenden umgesetzt. Schwerpunkte waren Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und die praxisnahe Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen.

Bis Ende Juli: DGTL SUMMER und digi4Wirtschaft-Abstimmung Derzeit ist das Haus der Digitalisierung Bühne für den „DGTL SUMMER“. Das Medienkunst-Festival verbindet Ausstellung, Live-Performance, Workshops und Diskurs und macht dabei auch den 311 Quadratmeter großen LED-Schirm zum künstlerischen Werkzeug. Die Sonderausstellung ist noch bis 30. Juli bei freiem Eintritt zu sehen. Ebenfalls noch bis 31. Juli läuft die Publikumsabstimmung zum digi4Wirtschaft-Projekt des Jahres 2026. Zwölf niederösterreichische Digitalisierungsprojekte stehen zur Wahl. Abgestimmt werden kann unter www.abstimmungdigi4wirtschaft.at.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ecoplus Cybersicherheits-Tour des Hauses der Digitalisierung

Neue Angebote ab September Nach dem Sommer wird die Initiative „SIE & KI“ weiter ausgerollt. Geplant sind zwei aufeinander aufbauende Formate: ein niederschwelliges Einsteiger- und Awarenessangebot zu Funktionsweise, Chancen, Risiken, Datenschutz und verantwortungsvoller Nutzung generativer KI sowie ein vertiefendes Praxisformat, in dem die Teilnehmerinnen an eigenen Aufgabenstellungen und konkreten Einsatzmöglichkeiten arbeiten. Im Herbst startet außerdem eine kostenlose Workshop-Reihe speziell für Gastronomiebetriebe. Weitere Informationen und aktuelle Termine finden sich unter www.virtuelleshaus.at.