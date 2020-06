Hauptplatz für neues Ortszentrum

"Es ist wie eine Operation am offenen Herzen", sagt Wolfgang Luftensteiner, Bürgermeister von Altlengbach (Bezirk St. Pölten). Was er damit meint, ist die umfassende Neugestaltung des Ortszentrums der Wienerwaldgemeinde. Seit knapp zwei Jahren feilt die "Arbeitsgruppe Gemeindezentrum" an den Plänen, jetzt wurde den Bürgern jenes Projekt vorgestellt, das ab Anfang 2016 umgesetzt werden soll. Oberstes Ziel: Altlengbach, das bisher durch seine Struktur als "Straßendorf" bekannt war, soll einen Hauptplatz bekommen.

Drei Gebäude auf insgesamt 2500 werden dazu abgerissen – das alte Gemeindeamt, das Haus des Gemeindearztes und ein leer stehendes Gebäude, das sich im Besitz der Gemeinde befindet. Stattdessen soll nördlich der Landesstraße ein Gesundheitszentrum mit moderner Arztpraxis und eigner Apotheke errichtet werden. Südlich davon soll das neue Gemeindeamt mit Bibliothek und ein Veranstaltungssaal für zirka 100 Personen entstehen. Die Pfarrkirche aus dem 12. Jahrhundert soll uneingeschränkt sichtbar bleiben. "Wir schaffen hier quasi einen Hauptplatz vor der Kirche – auch mit Grünflächen", sagt Luftensteiner. Geplant wrude das Projekt vom Architekturbüro "AllesWirdGut". Die Kosten liegen bei 4,5 Millionen Euro. Ein Drittel davon will die Gemeinde selbst aufbringen, der Rest soll durch Darlehen und Landesförderungen finanziert werden. Baubeginn ist für 2016 geplant, 2018 soll das Projekt fertiggestellt sein.