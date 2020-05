Harte Strafen für Mauerpinkler

Rinke betont in diesem Zusammenhang: "Es kann nicht hinter jeder Ecke ein Polizist stehen." Ihr Alternativ-Vorschlag: "Ich bin dafür, Strafen für Verschmutzungen drastisch zu erhöhen. Das können schon tausend Euro sein. Dann werden sich viele überlegen, ob sie an eine Hausmauer pinkeln."



Bei dieser Gelegenheit hat eine Aussage von Bürgermeisterin Rinke Verwirrung gestiftet: "Wir haben sechs zusätzliche Polizisten bekommen", erklärte sie im Rahmen der Diskussion, die der Abstimmung voran ging. Der KURIER fragte später noch einmal bei ihr nach: "Die fünf Beamten haben wir vor einem Jahr bekommen. Und jetzt gibt es noch einen dazu", präzisierte die Stadtchefin.



Die KURIER-Nachfrage löste bei Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky Verwunderung aus: "Wir haben seit sehr langer Zeit unverändert 56 Dienstposten. So viele zusätzliche Leute wären mir aufgefallen." Aber: "Das Polizeikommando hat uns unterstützt, damit wir die anderswo zugeteilten Beamten ersetzt bekommen", erklärt er. Im Unterschied zur Vergangenheit hat das Kommando deshalb fast genau so viele Beamte wie Dienstposten im Einsatz. Allerdings: Ein zusätzlicher Posten sei wirklich dieser Tage dazu gekommen. Der soll die Stadtkripo verstärken, die nach dem Absiedeln der Kremser Außenstelle des Landeskriminalamtes mehr Arbeit hat.