Happyland Klosterneuburg: Aufregung um „geheime“ Stellungnahme

Keine Details zur Aussage

Mehrheitlicher Eigentümer des Happylands ist mit über 90 Prozent die Stadtgemeinde Klosterneuburg. In der Rolle des Geschädigten gab auch die Stadtgemeinde – konkret der Bürgermeister – eine Stellungnahme zur Causa ab. Im Wesentlichen würde es darin heißen, die Stadtgemeinde hätte in der ganzen Sache keinen Schaden erlitten – so die Aussagen einiger Gemeinderäte zum Inhalt. Auch Köhl bestätigte das. Jene Stellungnahme habe unter anderem auch den Ausschlag zur Einstellung der Ermittlungen gegeben, so der Staatsanwalt weiter. Details wollten jedoch sowohl der Bürgermeister als auch Köhl nicht bekannt geben.

Wie die Stadtgemeinde als Eigentümer bei Mehrkosten in Millionenhöhe keinen Schaden davongetragen haben soll, verstehen die Gemeinderäte Peter Hofbauer (Bürgerliste) und Sepp Wimmer (Grüne) nicht. Schmuckenschlager verwies nur: die Stellungnahme sei Teil des Aktes der Staatsanwaltschaft, daher gab er keine weitere Auskunft.