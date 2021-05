Happy-End für Gänsefamilie nach Tod der Mutter

Für die Gänse vom Teich in der Wiener Neustädter Schmuckerau gibt es ein Happy End. Nach dem tragischen Tod des Höckergans-Weibchen in der Vorwoche wurden die Tiere nun zu einem Gnadenhof im Burgenland gebracht, wo sie an einem Teich ein neues Zuhause gefunden haben.

Beliebtes Biotop

Seit einigen Jahren ist der Teich in der Schmuckerau ein beliebtes Biotop für verschiedene Gänse. Unter anderem auch für eine Höckergans-Familie, die zuletzt ihre Jungen am Teich zur Welt brachte. Am Donnerstag vergangene Woche wurde die Gänsemutter und ein Küken verendet aufgefunden. Wie eine veterinärmedizinische Untersuchung ergab, wurden die Tiere vermutlich von einem Hund gerissen. Seither patrouillierte der Ordnungsdienst der Stadt regelmäßig in der Schmuckerau, um die verbliebenen Gänse zu schützen.