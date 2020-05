Happy End für Florian: Hilfskraft wird gezahlt

Es gibt sie doch, die Lösung im „Fall Florian“. Fast zwei Monate nach Schulbeginn hat der Schulerhalter des Sonderpädagogischen Zentrums in Ollern (Bezirk Tulln, NÖ) eingesehen, Florians Stütze im Unterricht zu zahlen.

Wie berichtet, benötigt der Neunjährige – er leidet am Asperger-Syndrom, einer speziellen Form von Autismus – eine Hilfskraft im Unterricht. Die Stütze, die nicht zwingend eine Lehrperson sein muss, soll ihm helfen, im Unterricht aufmerksam zu bleiben. Doch wegen eines Schulwechsels ohne offiziellen Antrag war lange unklar, wer für Florians Hilfskraft in der neuen Schule aufkommen muss: Florians Wohnsitzgemeinde Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) oder die Schulgemeinde Sieghartskirchen (Bezirk Tulln). Auch nachdem der Landesschulratspräsident Hermann Helm im September erklärt hatte, dass der Neunjährige rechtmäßig in die Schule aufgenommen wurde und deshalb der Schulerhalter für die Hilfskraft im Unterricht aufkommen muss, wollte sich die Schulgemeinde noch „rechtlich absichern“. Zuletzt besuchte Florian die Schule nur zwei Stunden pro Tag.