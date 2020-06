Hanf, Blunz‘n und Erdäpfel

Hafer-Pizza, süße Hanfpalatschinken, Hildegard-Muffins, Wackelstein-Cocktail, Blunznknödel mit Sauerkraut oder Kistenfleisch mit bunten Erdäpfelsalat.

Kennen Sie nicht? Kein Wunder, alle oben genannten Gerichte sind Eigenkreationen der Schülerinnen und Schüler der Höheren Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe (HLW) in Zwettl.

Im Rahmen ihres Maturaprojektes arbeiten alle Schüler der vierten Jahrgänge mit Projektpartnern aus der Wirtschaft zusammen. Die praktischen Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden dann im Rahmen der Waldviertler Genussmesse in der Zwettler Wirtschaftskammer präsentiert.

Die Messe, die von HLW, Wirtschaftskammer und Stadtgemeinde gemeinsam veranstaltet wird, ist ein Publikumsmagnet. Etwa 1000 Besucher kosten sich jedes Jahr durch die essbaren Raritäten am Messegelände. Dort kredenzen zusätzlich regionale Wirtschaftstreibende wie die Brauerei Zwettl oder Sonnentor ihre Produkte. Außerdem darf man sich in eine Wohlfühloase entführen lassen oder an einer Sektverkostung teilnehmen.