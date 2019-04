Handel freut sich über volles Osternest

Die Österreicher mögen es traditionell – zumindest, wenn es ums Essen geht. „Rund um Ostern spüren wir eine verstärkte Nachfrage nach unseren Schinkenspezialitäten“, heißt es aus dem Hause Berger Schinken. Der in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ansässige Fleischproduzent ist der größte von 276 Fleischern in Niederösterreich.

Süßes mag der Niederösterreicher sowieso: Die Bäckerei Bruckner aus Theiß (Bezirk Krems-Land) beliefert zahlreiche Supermarkt-Filialen in den Bezirken Krems, St. Pölten und Tulln. Seit Gründonnerstag wurden 600 Osterlämmer und 1.100 Briochenester an die Märkte geliefert, die Eigenproduktion für die zwei Filialen ist dabei noch nicht einkalkuliert. In den drei Wochen vor Ostern herrscht Urlaubssperre, jede Hand packt mit an. „Wir rechnen jedes Jahr mit einem Nachfrageplus von rund zehn Prozent, bisher haben wir uns nie verschätzt“, meint Herbert Bruckner.