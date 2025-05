Handball: Krems ist bereit für das Duell um den Titel

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Am Freitag (18 Uhr/live ORF Sport+) steigt in Hard das erste Finalspiel in der HLA, die Vorarlberger bitten dabei den UHK Krems zum Showdown. Und es ist ein würdiges Endspiel, denn Hard konnte sich im Halbfinale in einer dramatischen und hochklassigen Serie gegen die Fivers aus Wien-Margareten durchsetzen. Damit stehen sie seit 1998/99 zum 13. Mal im Finale, wobei sie bereits sieben Meistertitel holen konnten.

Vor heimischer Kulisse soll nun der Grundstein für den nächsten Triumph gelegt werden. Doch dafür müssen sie ihren Gegner zuerst überwinden. Und der zeigt sich in dieser Saison auch von seiner besten Seite. Die Kremser waren im Grunddurchgang hartnäckigster Verfolger von Hard, im Halbfinale setzten sich die Niederösterreicher klar gegen Linz durch und entthronten damit den Meister. Doch in den direkten Begegnungen mussten sie sich beide Male geschlagen geben. In der Hinrunde mit 23:27 und in der Rückrunde mit 30:36. Ein schlechtes Omen? Die Niederösterreicher glauben vielmehr an ihre Chance und wagen einen Blick auf die Statistik.

Die Kremser standen bisher zweimal im Finale, beide Male mit Hard als Gegner – und beide Male mit dem Titelgewinn als Endergebnis. 2018/19 setzten sich die Niederösterreicher in einer engen 3:2-Serie durch, 2021/22 folgte ein klarer 2:0-Erfolg. Vielleicht doch ein gutes Omen? Duell auf Augenhöhe Aller guten Dinge sind für Krems eben drei, was die Finalantritte betrifft. Die Bilanz spricht in Endspielen zwar für Krems, doch Hard geht mit Heimvorteil und viel Selbstvertrauen in das erste Duell. Das erste Finalspiel verspricht damit ein mehr als intensives Duell auf Augenhöhe, das bereits entscheidende Weichen im Kampf um den Meistertitel stellen könnte. Gelingt den Kremsern der Triumph in der Ferne, hat man eine Woche später in Krems den ersten Matchball zum Titel.