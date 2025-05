„Grüner Zweig“ als Nachhaltigkeits-Oskar für Betriebe in NÖ

Waldviertler Pilzgarten um den Gründer Moritz Wildenauer versteht sich nicht nur auf die naturnahe Pilzzucht für die Kunden, sondern vermittelt auch Wissen. Kunden können lernen, im eigenen Garten schmackhafte Pilze zu kultivieren. Unverschwendet“, gegründet von Cornelia und Andreas Diesenreiter, rettet Obst und Gemüse, das im Handel nicht mehr verkauft werden kann. Daraus entstehen hochwertige Produkte, die in über 300 Einzelhandelsgeschäften verkauft werden.

Nachfrage

Lehrinhalte in Sachen Ökologie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden in der HLUW durch technisches und wirtschaftliches Wissen in Theorie und Praxis aufgestockt. Die Maturanten der Schule sind am Arbeitsmarkt höchst begehrt und werden sowohl in der Privatwirtschaft als auch in öffentlichen und kommunalen Einrichtungen umworben. Die fünfjährige Ausbildung zieht Schüler aus nahezu allen Bundesländern an. Nur Vorarlberger und Kärntner gebe es derzeit, immer stärker frequentiert werde seine Einrichtung allerdings von jungen Wienern, schildert Schulleiter Hackl.

Momentan werden in dem Bildungszentrum im südlichen Waldviertel 350 Schüler in den beiden Fachzweigen „Umwelt und Wirtschaft“ und „Kommunal- und Wasserwirtschaft“ unterrichtet.