15 Millionen eingespart, aber Wiener Neustadts Finanzlage bleibt angespannt

Ein sattes Minus von 15 Millionen Euro hatte die Stadt Wiener Neustadt im Budget-Voranschlag für 2024 eingeplant. "Damals haben wir uns von der Opposition dafür schimpfen lassen müssen", erinnerte sich Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) am Freitag - als er deutlich bessere Zahlen des nun vorliegenden Rechnungsabschlusses 2024 präsentieren konnte. Auf 565.000 Euro ist der Abgang tatsächlich geschrumpft.

Mehr Steuereinnahmen

"Und das trotz schwierigster Rahmenbedingungen wie geringem Wirtschaftswachstum, trotz Investitionen von 35 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der städtischen Infrastruktur und in einem Jahr vor einer Gemeinderatswahl", so Schneeberger. So sind etwa 8,8 Millionen in die Sanierung des Stadttheaters geflossen, 5,4 Millionen in Ausrüstung und Gebäude der Feuerwehr, mehr als 9 Millionen in die Sanierung und Erweiterung von Kindergärten und Schulen sowie 1,3 Millionen in einen Mountainbike-Pumptrack.