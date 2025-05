Import-Spargel setzt Bauern aus dem Marchfeld unter Druck

Was sich nicht ohne Weiteres ändern lässt, sind die Bedingungen am Markt. Denn zwar wurden 2024 rund 53 Prozent des österreichischen Spargels im Marchfeld produziert, der Druck durch ausländische Anbieter ist jedoch enorm. „Es ist viel Spargel aus dem Ausland auf dem Markt, und leider sind uns die Händler nicht immer treu“, weiß Magoschitz.

„Bei einem Auf und Ab der Temperaturen, wie wir sie im heurigen Frühjahr erleben, gibt es bei den Erntemengen große Schwankungen“, erklärt Werner Magoschitz, Obmann des Vereins Marchfeldspargel . Und damit auch beim Arbeitsaufwand, immerhin erfolgt bei der Spargelernte noch immer vieles per Hand. Rund 800 Arbeitsstunden fließen in einen Hektar Feld. „Gestochen“ werden die oberirdischen Triebe der Pflanze. Dank Folien haben die Landwirte jedoch die Möglichkeit, den Launen des Wetters etwas entgegenzusteuern.

Denn Spargel aus Österreich ist nun einmal teurer als aus anderen Ländern – was mehrere gute Gründe hat. „Wir haben ein hohes Lohnniveau“, sagt Magoschitz. Und das sei auch gut so, immerhin habe man gegenüber den Erntehelferinnen und -helfern eine soziale Verantwortung. In anderen Ländern sei das jedoch nicht der Fall – ebenso wenig wie Verbote für Pflanzenschutzmittel. „Das tut den heimischen Produzenten weh“, betont Magoschitz. Er fordert, die Importrichtlinien und das Preisniveau zu überdenken. „Hier muss man die Politik und den Handel in die Pflicht nehmen“, betont er.