Heimischer Spargel statt Importware: Warum sich Regionales lohnt

Während in Gesamtösterreich rund zwei Drittel der Spargelproduktion auf weißen Spargel entfallen, zeigt sich im Burgenland ein anderes Bild: Drei Viertel der geernteten Menge sind grüner Spargel. 2024 lag die burgenländische Ernte bei rund 46 Tonnen grüner und 13 Tonnen weißer Spargel . Der Unterschied ist nicht nur optisch und geschmacklich: Grüner Spargel enthält mehr Vitamin C und ist intensiver im Aroma.

"Gerade am Beginn ist die Nachfrage groß", heißt es von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Heimischer Spargel punktet mit kurzen Transportwegen , hohen Produktions- und Sozialstandards und einer besonders frischen Qualität .

Ernte Im Vorjahr wurden in Österreich knapp über 2.700 Tonnen geerntet (zwei Drittel weiß, ein Drittel grün), im Burgenland waren es etwa 46 Tonnen grüner und rund 13 Tonnen weißer Spargel.

760 Hektar Anbaufläche für Spargel gibt es in Österreich insgesamt, auf das Burgenland entfallen rund 40 Hektar, der Großteil davon in den Weiten des Seewinkels.

Wer bewusst kauft, sollte daher genau hinschauen. "Wichtig ist, beim Kauf darauf zu schauen, dass es keine billige Importware aus dem Ausland ist", betont LK-Präsident Nikolaus Berlakovich . Er verweist auf die Vorteile der regionalen Ware: „Wenn man weiß, wo der Spargel herkommt, schmeckt er gleich noch besser.“ Erhältlich ist der burgenländische Spargel in Supermärkten, Bauernläden und direkt Ab-Hof .

Spargelanbau ist ein langfristiges Projekt. Geerntet wird aber nur bis zum Johannistag am 24. Juni.

Damit grüner Spargel beim Kochen nicht die Farbe verliert, sollte er nach dem Kochen in kaltem Wasser abgeschreckt werden. Damit der weiße Spargel strahlend bleibt, kann Zitronensaft helfen. Beim grünen Spargel ist die Säure kontraproduktiv, sie kann ihn grau färben.

Anders als früher vermutet, ist bitterer Spargel übrigens nicht giftig . Er tritt auf, wenn die Spargelstangen zu nah am Wurzelstock gestochen wurden oder es während des Wachstums zu einem Kälteeinbruch kam. Manch Wissenschafter ist gar der Meinung, dass die Bitterstoffe gesund sind: Sie sind gut für die Leber und wirken sich positiv auf die Verdauung aus.

In der Küche kann er sich mitunter etwas kapriziös verhalten, der Spargel: Schnell gerät er beim Kochen und Braten zu weich, verliert seine schöne grüne Farbe oder schmeckt (in seltenen Fällen) sogar bitter. Wenn man ein paar einfache Tipps und Regeln beherzigt, steht dem Spargelgenuss aber nichts im Wege.

Lagerfähig ist Spargel nur kurz. Ein Tipp der Spargelbauern: "In einem feuchten Tuch eingewickelt, halten ungeschälte Stangen einige Tage im Kühlschrank."

Regionales und gesundes Gemüse

Spargel ist nicht nur ein regionales Saisongemüse, sondern auch ein leichter Vitaminkick. Mit nur 20 Kalorien pro 100 Gramm und einem Wasseranteil von etwa 92 Prozent gilt er als besonders bekömmlich. Zudem enthält er wertvolle Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Phosphor, Magnesium und Eisen.

Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt in Österreich bei etwa 0,5 Kilogramm pro Jahr – deutlich weniger als in Deutschland oder der Schweiz. Geerntet wird bis zum Johannistag am 24. Juni – danach beginnt für die Pflanzen die Ruhezeit, um im nächsten Jahr wieder Qualität liefern zu können.