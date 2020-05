Halbmond statt Gipfelkreuz

Woher der glänzende Mond ursprünglich gekommen ist, galt auch im Gemeindeamt bis vor Kurzem als Rätsel. "Von irgendeinem Seebensteiner", vermutete Alt-Bürgermeister Karl Stangl. "Vor etlichen Jahren hat der den dort montiert." Viele hätten das damals positiv empfunden. Aber ein Halbmond auf einem Berggipfel in einem christlichen Land - das missfiel auch einigen. "Dabei hat der Mann nur gedacht, ein Halbmond passt gut auf den Türkensturz", beschwichtigt Stangl.



KURIER-Recherchen ergaben, dass der erste Halbmond - in Gold gehalten - von Bäckermeister Josef Redler montiert worden war; doch der wurde gestohlen. In den 1960er-Jahren zog Redler aus Scheiblingkirchen weg. Aus Heimatverbundenheit - wie der Bürgermeister schließlich in Erfahrung brachte - befestigte der Bäckermeister erneut einen Mond auf dem Gipfel - eben jenen silbernen.



In den vergangenen Jahren wurde der Türkensturz immer mehr zum beliebten Ausflugsziel der Türkischen Community. Vor allem an den Wochenenden drängen viele Familien auf den Felsvorsprung. In den Holzwänden der Gipfelhütte haben sich viele verewigt: Ünal war schon hier, ebenso wie Pinar, Fatma oder Keskin.



Früher, erzählt Alt-Bürgermeister Stangl, gab es am Fuße des Türkensturzes einen netten Spielplatz mit drei schönen Grillplätzen. "Aber die mussten wir wieder abbauen. Samstag und Sonntag haben wir da eine kleine Türkenbelagerung gehabt."



Sie seien in Massen gekommen, und aus allen Altersschichten: "Deshalb mussten wir den Spielplatz mit einem Grill- und Lärmverbot versehen", erklärt Stangl. "Aber einen Saustall haben sie nie hinterlassen. Sie haben immer alles weggeräumt."



Auch Sükrü Karayel vom Ajuk-Verein in Wiener Neustadt kennt die Legende vom Türkensturz. Mit gemeinschaftlichen Wanderungen auf den geschichtsträchtigen Berg hat er aber nichts am Hut. "Wir fördern das Miteinander, nicht das Nebeneinander. Der Türkensturz ist keine Pilgerstätte für uns."