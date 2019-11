Haftstrafen für zwei "Donaupiraten" aus der Ukraine

Geldsorgen brachten zwei Ukrainer in Bedrängnis. Der Jüngere verlor seinen Job, der andere stand vor teuren Operationen an Knie und Herz. Das erzählten sie zumindest beim Prozess am Freitag im Landesgericht Krems. Sie wurden wegen gewerbsmäßig schweren Diebstahls - teilsweise durch Einbruch - angeklagt. Um rasch Geldmittel aufzutreiben, fuhren sie ab Jänner 2015 durch Nieder- und Oberösterreich und stahlen dabei zahlreiche Außenbordmotoren. Die hätten sich am Schwarzmarkt gut verkaufen lassen, betonten sie. Der Sachschaden wird auf mehr als 80.000 Euro geschätzt.