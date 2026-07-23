Haferspur sorgte für Verkehrschaos in Wiener Neustadt

Ein Traktoranhänger hat am Donnerstagnachmittag auf der Grazer Straße in Wiener Neustadt eine mehrere hundert Meter lange Haferspur hinterlassen und damit einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Ladegut verteilte sich vom Bereich des Wasserturms beim Rathaus bis zur Ungargassenkreuzung auf der Fahrbahn.

Für die Aufräumarbeiten musste die Grazer Straße zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Das führte auf der stark befahrenen Hauptverkehrsader zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Presseteam FF Wr. Neustadt Aufräumungsarbeiten in der Grazer Straße.

Während kleinere Mengen des Hafers von Kehrmaschinen der Stadt beseitigt wurden, sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und kontrollierte den Anhänger. Die Einsatzkräfte schoben das Ladegut anschließend mit Besen zusammen, sammelten es mithilfe eines Laubbläsers und verluden es mit einem Telelader wieder auf den Anhänger.