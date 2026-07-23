Haferspur sorgte für Verkehrschaos in Wiener Neustadt
Ein Traktoranhänger hat am Donnerstagnachmittag auf der Grazer Straße in Wiener Neustadt eine mehrere hundert Meter lange Haferspur hinterlassen und damit einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Ladegut verteilte sich vom Bereich des Wasserturms beim Rathaus bis zur Ungargassenkreuzung auf der Fahrbahn.
Für die Aufräumarbeiten musste die Grazer Straße zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Das führte auf der stark befahrenen Hauptverkehrsader zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Während kleinere Mengen des Hafers von Kehrmaschinen der Stadt beseitigt wurden, sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und kontrollierte den Anhänger. Die Einsatzkräfte schoben das Ladegut anschließend mit Besen zusammen, sammelten es mithilfe eines Laubbläsers und verluden es mit einem Telelader wieder auf den Anhänger.
Neben der Feuerwehr standen auch Polizei und Straßenverwaltung im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Grazer Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.
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