Haarschnitt per Mausklick

Christoph Jäger (19), aus Klosterneuburg, sitzt beim Frisör. Nicht bei irgendeinem, sondern bei "seinem", dem er schon seit sieben Jahren das Vertrauen schenkt. Thomas Giller vom hippen Frisörgeschäft "Nude" in der Wiener Argentinierstraße. Fröhlich schnippelt Giller am sogenannten "Oberkopf" von Christoph herum. Denn der braucht dringend einen neue "Frise".

Den Termin beim Frisör seines Vertrauens hat Christoph aber nicht – wie vielleicht üblich – per Telefon ausgemacht. Der 19-Jährige macht das zwischendurch mit seinem Smartphone. Möglich ist das durch beautycheck.at, einem Online-Buchungsprogramm, das zwei junge Männer aus Stockerau in Niederösterreich erstellt haben: David Eder (22) und Tobias Hinteregger (25).

beautycheck.at ermöglicht es Kunden von Frisörsalons oder Fitnessstudios, Termine spontan online oder per App zu buchen. Dazu muss man nicht einmal wissen, in welches Studio man will. Wer seine Postleitzahl eingibt, bekommt vom Programm verschiedene Salons und freie Termine vorgeschlagen. Wer online einen Termin bucht, bekommt einen Tag davor eine SMS zur Erinnerung. "Seitdem habe ich keinen Termin mehr vergessen", sagt Christoph Jäger. Verantwortlich für die Weiterentwicklung und Perfektionierung des Online-Auftrittes ist Informatik-Student David Eder.