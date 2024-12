Musiker aus dem Mostviertel wurde für Liebeslied ausgezeichnet

Der Song ist seiner Frau gewidmet und handelt von den Höhen und Tiefen in einer Beziehung. „Oft geht man miteinander, oft geht man nebeneinander oder dann doch mal hintereinander. Wichtig ist, dass man am Ende eine gemeinsame Richtung wählt“, sagt Wolf über sein Werk. Und auch Szenen aus seinem Alltag finden sich im Songtext wieder – wie die Tatsache, dass er seiner Frau jeden Morgen einen Kaffee macht.

Für den Mostviertler war schnell klar, dass er am diesjährigen Wettbewerb teilnehmen möchte. Einerseits, weil „Zweisam“ im Frühjahr erschienen ist, andererseits, weil das Leitmotto des diesjährigen Wettbewerbs, Liebe, für ihn „aufgelegt“ war. Die Kultur. Region möchte damit Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit bieten, ihre Lieder einem größeren Publikum zugänglich zu machen. „Schritt für Schritt ging es dann nach vorne“, schildert Wolf. Dass sein Name im Finale als Erstplatzierter fiel, berührte ihn sehr. „Die Show und die Verkündigung zum Abschluss war eine Talfahrt und ein Höhenflug der Gefühle“, beschreibt der Musiker.

Vom Hobby zum Beruf

Mit Castingshows hat Wolf bereits Erfahrung. Er nahm damals an der zweiten Staffel der ORF-Show „Starmania“ teil und schaffte es in die erste Liveshow. Das sei jener Moment gewesen, in dem ihm klar wurde, dass er Musik zu seinem Beruf machen möchte, wie er sagt – und zwar über seine Arbeit als Musikschullehrer hinaus. Es folgte ein Gesangsstudium in Linz. Nach vielen gecoverten Liedern sowie Auftritten als Hintergrundsänger bei Konzerten entschied er sich, auch eigene Musik zu veröffentlichen.

Seine Inspiration findet Wolf oft in kleinen Dingen, die ihn berühren. „Meist sind es Einflüsse von Themen, die mich streifen“, beschreibt er. Derzeit sind neue Musikprojekte für das nächste Frühjahr sowie Konzerte für den Sommer und Herbst in Planung. Mehr Informationen unter: www.markuswolf.at

Von Stefanie Grasberger