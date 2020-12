Gutscheine ausverkauft: 1 Million Euro für Wr. Neustädter Handel

Die Aktion wurde von der Stadt Wiener Neustadt auf Grund der Corona-bedingten Einkaufsflaute ins Leben gerufen. Der "Weihnachts-Gutschein 2020" in Wiener Neustadt kann als voller Erfolg gesehen werden. Am Freitagnachmittag wurden die letzten der insgesamt 100.000 Stück 10-Euro-Gutscheine verkauft und somit eine Million Euro für den Innenstadt-Handel lukriert. Die Gutscheine sind damit ausverkauft und können nun bei den über 300 Geschäften, Gastronomiebetrieben und Dienstleistern in der Innenstadt eingelöst werden.

"Die Aktion hat genau jenen Zweck erfüllt, den wir uns erhofft haben. Durch die hervorragende Resonanz in der Bevölkerung ist es in wenigen Tagen gelungen, 1 Million Euro für die Innenstadt zu lukrieren und damit einen ganz starken Impuls für den Handel im Stadtzentrum in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu setzen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger. 3.500 Kunden haben sich in den vergangenen Tagen die Gutscheine in den Kasematten gesichert.

Aufgelegt wurden 100.000 Stück 10-Euro-Gutscheine, die zum Preis von acht Euro von den Kunden gekauft wurden. Die restlichen zwei Euro steuert die Stadt als Förderung bei. Jeder Kunde durfte maximal Gutscheine im Wert von 300 Euro erwerben. „Wir lösen mit einem Beitrag von 200.000 Euro einen Umsatz von einer Million Euro für die Geschäfte aus“, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).