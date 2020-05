Thema Rathaus regt auf

Am 17. Februar folgt dann auch noch eine Volksbefragung. Wenn es um die von der SPÖ lancierten Projekte rund um den Rathausplatz geht, sind sich ÖVP und FPÖ in Guntramsdorf einig: „Zu viele Fragen sind offen.“ Jetzt haben Martin Kowatsch von der „Guntramsdorfer Bürger Bewegung“ (vormals ÖVP) und Christian Höbart von der FPÖ eine „ Aufsichtsbeschwerde gegen die Marktgemeinde Guntramsdorf“ an die Landesregierung gerichtet. Die Verfehlungen rund um das „Liegenschaftsringelspiel Rathausplatz“ hätten sich derart summiert, dass „bereits der Fall des §94 der NÖ Gemeindeordnung offensichtlich ist.“ Es wird „offensichtliche Gesetzesverletzung“ und „Nichterfüllung von Aufgaben“ vorgeworfen. „Gemeindevermögen wird verschleudert und über Bürgerinteressen wird einfach drüber gefahren“, sagen Kowatsch und Höbart unisono.