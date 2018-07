Günstige Hundewelpen litten an tödlichem Virus

Zwei Tage lang war Labrador-Welpe Emma bei seiner neuen Familie im Weinviertel. Dann hörte er auf zu fressen, erbrach sich und litt an Durchfall. Zwei Tage später musste das Hundemädchen eingeschläfert werden. Der Tierarzt diagnostizierte Parvovirose, eine hochansteckende Viruserkrankung.

So wie Emma erging es zumindest neun weiteren Hunden, die ein tschechischer Welpenhändler an Österreicher verkauft hatte. So viele Fälle listet am Donnerstag zumindest der Staatsanwalt im Landesgericht Korneuburg auf, der dem 64-Jährigen schweren gewerbsmäßigen Betrug vorwarf. Übrig blieb davon allerdings nichts. Der Mann wurde freigesprochen. Hauptgrund dafür: Sämtliche Tathandlungen wurden nicht in Österreich, sondern in Tschechien gesetzt.