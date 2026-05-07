Grüne: Spitalsneubau in Wiener Neustadt ist „Totalversagen“

Als Beweis für ein „systemisches Totalversagen der Gesundheitspolitik in NÖ“ sehen die Grünen den jüngsten Bericht des Landesrechnungshofes zum geplanten Neubau des Uniklinikums Wiener Neustadt. Wie berichtet, sind die Projektkosten seit dem ersten Grundsatzbeschluss 2019 von 561,75 Millionen Euro auf 1,47 Milliarden Euro angewachsen.

Für die Klubobfrau der Grünen, Helga Krismer und Stadträtin Selina Prünster beschreibt der Rechnungshof „massive strukturelle Mängel“ wie etwa fehlende Planungsgrundlagen, chaotische Projektentwicklung und mehrfach geänderte zentrale Parameter wie die Bettenanzahl.