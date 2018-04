Grüne holen sich ihren Klubstatus nun mit Verein

Wie berichtet, hat Krismer auch darauf verzichtet, Grün-Mandatare für die dreizehn Landtagsausschüsse zu nominieren. Ihr Argument: Die Opposition, also auch die Neos, habe nur beratende Funktion, aber kein Stimmrecht in den Ausschüssen. „Nicht einmal im Rechnungshofausschuss, wo Kontrolle passieren sollte“, so Krismer. „Wir sind daher nicht mehr bereit, Feigenblatt für die Regierungsparteien zu sein.“

An die beiden Oppositionsparteien gab es außerdem das Angebot, jährlich die Themen von je zwei Aktuellen Stunden im Landtag bestimmen zu können. Das habe sie abgelehnt, so Krismer.