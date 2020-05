Grüne fordern Ankauf der Rostock-Villa

Ein Lesekompetenzzentrum wäre "hervorragend" gewesen. Das sagt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ( ÖVP). Aber so ein Lesezentrum wird es in Klosterneuburg nun doch nicht geben. Die Vorgeschichte:

Im Jahr 2008 hat die Stadtgemeinde Klosterneuburg die Rostock-Villa an das Land Niederösterreich verkauft – um 1,5 Millionen Euro und mit der Auflage, dass das Land innerhalb von drei Jahren in der Villa eben ein solches Lesekompetenzzentrum für Kinder und Erwachsene einrichtet. Für den Fall, dass das Land das doch nicht macht, hat sich die Stadt ein Vorkaufsrecht einbehalten. Das heißt, die Stadt könnte die Villa in diesem Fall wieder zurückkaufen. Und genau das fordern jetzt die Grünen Klosterneuburg: "Die Rückübernahme in die Hoheit der Stadt wäre mehr als eine einmalige Chance", sagt Stadtrat Sepp Wimmer. Vor allem deshalb, weil bei einer Rückabwicklung 2,5 Prozent Zinsen mitvergütet werden würden. "Damit würden wir das Haus sogar billiger bekommen, als wir es verkauft haben", sagt Wimmer.