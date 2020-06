Grüne befürchten Verbau der Au

Der regionale Raumordnungsplan des Landes Niederösterreich (Wiener Umland Nord-West) sieht vor, die Au im Bereich der Garten Tulln, zwischen Großer Tulln, Donau, Tullnbachlände und Am Wasserpark in eine sogenannte regionale Grünzone auszuweisen. Einer solchen Grünzone wird eine "siedlungstrennendende Funktion" zugeschrieben, außerdem dient sie als "siedlungsnaher Erholungsraum". Jegliche Bautätigkeit wäre dort dann untersagt.

Doch die Stadtgemeinde Tulln will das nicht und hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Stellungnahme gegen die Verordnung des Landes zum Beschluss vorgelegt. Damit wird jede Baulanderweiterungsmöglichkeit innerhalb dieses Bereiches verhindert, heißt es in dem Schreiben.

Schon jetzt befinden sich im Auwald die Garten Tulln, Parkplätze für das Messegelände, Badehütten, das Vereinshaus der Pfadfinder und das des Alpenvereins. Eine "naturnahe" Grünzone sei dort also ohnehin nicht mehr gegeben, argumentiert die Stadt. Es ist daher unverständlich, warum dieses Gebiet als regionale Grünzone ausgewiesen werden soll. Und in der Stellungnahme wird weiters festgehalten: Um eine Erweiterung dieser Einrichtung (Anm. der Garten Tulln) gewährleisten zu können, ist es unbedingt erforderlich, dass (...) keine einschränkende Vorgabe durch die NÖ-Landesregierung getroffen wird.