Gründergeist im Töpper-Schloss

Aus finsteren, feuchten Gemächern wurden helle warme Ausstellungs- und Bürotrakte. Fieberhaft wird der einstige Herrschaftssitz des Industriepioniers Andreas Töpper in Neubruck bei Scheibbs zum Ausstellungsschloss für die Landesschau 2015 verwandelt. Rund um den bereits ansehnlichen Prachtbau und das rundum liegende mehr als sieben Hektar große Areal ergaben sich vor dem Jahreswechsel noch optimistische Wirtschaftsmeldungen.

Nach der Landesschau sollen auf der dann freien 1500 m² großen Nutzfläche des Schlosses Gewerbebetriebe und Dienstleistungsfirmen angesiedelt werden. Besonders im Fokus stehen dabei Jungunternehmen und Firmengründer, kündigte der Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Neubruck, der ÖVP-Nationalrat Andreas Hanger an. Die Gründerquote im Ötscherland mit 4,1 Prozent pro 1000 Einwohner soll mit einem ebenfalls in Neubruck geplanten Gemeinschaftsgroßbüro (Co-Working-Space) in Richtung Landesschnitt von rund fünf Prozent gebracht werden. Mit dieser und anderen Maßnahmen soll die Abwanderung der 30-Jährigen aus der Region gestoppt werden.