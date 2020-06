Grün-Kritik am Immobilienprojekt um Landesschau

Im Finale des Gemeinderatswahlkampfes kommt es in Scheibbs zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen den Grünen und dem Management der Neubruck Immobilien GmbH. rund um das Töpperschloss, in dem heuer ein Teil der NÖ Landesausstellung steigt.

In einer recht jovial formulierten Wahlaussendung hat der Scheibbser Grüngemeinderat von einer in den Himmel gejubelten Landesausstellung und von einem drohenden Millionengrab in Neubruck geschrieben. Das brachte den ehrenamtlichen Neubruck-Geschäftsführer und ÖVP-Nationalrat Andreas Hanger in Rage. 16 Gemeinden und regionale Banken halten die Anteile an der Gesellschaft, die das Schloss- und Betriebsgelände Neubruck nach der Landesschau zum Gewerbepark machen soll. Hanger verpasste Holzer unter anderem in einem "aus der eigenen Kasse" bezahlten Inserat eine Abreibung. Der Grüne leide unter "mangelnder Wahrnehmungsfähigkeit", behauptete Hanger.

"Zeit- und Finanzpläne werden beim Umbau punktgenau eingehalten. Ich lasse mir eine für die Region so wichtige Angelegenheit nicht anpatzen", sagte Hanger. Mit der fixen Ansiedelung dreier Firmen sei zudem bereits mehr erreicht als zum jetzigen Zeitpunkt eingeplant war.