Groteske um Gerichtssperre

Wirklich zu spüren ist die Auflösung des Gerichtsstandortes nach 145 Jahren in Waidhofen allerdings noch nicht. Nur der überklebte Posteinlaufkasten im Eingangsbereich verkündet, dass man sich nun in einer Nebenstelle des Bezirksgerichts Amstetten befindet. Weil dort aber erst ein massiver Zubau errichtet werden muss – um die Richter und Kanzleikräfte aus Waidhofen und vom ebenfalls aufgelösten Gericht Haag aufnehmen zu können – wird an beiden Standorten weitergearbeitet. „Lediglich das Grundbuch ist bereits fix in Amstetten“, sagt Richter Markus Pischinger. Der frühere Gerichtsvorstand ist nun Amstettener Bezirksrichter und dort erster Stellvertreter von Vorstand Ernst Sichart. Im Flair des Jahrhunderte alten Hauses fühle er sich sehr wohl, gesteht Richter Pischinger. Über kurz oder lang werden die am Standort arbeitenden eineinhalb Richter, samt den drei Kanzleikräften und der Rechtspflegerin aber nach Amstetten übersiedeln müssen. Kolportierter Termin für den Umzug soll 2016 sein.