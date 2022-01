Mit dem neuen Jahr rückt in Niederösterreich nicht nur das 100-jährige Jubiläum der Eigenständigkeit als Bundesland in den Blickpunkt. In vielen Orten wird auch das 50-jährige Bestehen eines neuen Gemeindegefüges gefeiert oder zumindest historisch beleuchtet. 1972 wurde nämlich die große Welle der Gemeindefusionen unter dem damaligen Landeshauptmann Andreas Maurer abgeschlossen.

Kommende Woche reist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ins Ybbstal zur Präsentation einer Ausstellung über die Geburt der Großgemeinde vor einem halben Jahrhundert. Waidhofen spiegelt die damalige Situation vieler Fusionen sehr gut wider. Der Zusammenschluss der damaligen Kommunen Waidhofen-Stadt mit Waidhofen-Land, Zell an der Ybbs, St. Leonhard und Windhag war kein leichter und wurde von heftigem politischem Widerstand aus den Landgemeinden begleitet. Unter gehörigem Druck aus der Landeszentrale wurde das „Raumordnungsprogramm zur Verbesserung der Kommunalstruktur“ in Waidhofen und in anderen Landesteilen dann durchgesetzt.