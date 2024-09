NÖ: Großgarage und zwei Unfallautos gingen in Flammen auf

Zwei massive Brände hielten am Sonntagnachmittag die Feuerwehren im Bezirk Amstetten auf Trab. Zuerst richtete ein Feuer in Haindorf bei Haag einen großen Schaden an, weil eine Doppelgarage vernichtet wurde.

Am frühen Abend brannten bei Amstetten zwei Unfallautos, die auf einem Park & Ride-Platz in Amstetten abgestellt waren, völlig aus. In beiden Fälle müssen Brandsachverständige die Ursache für die Schadfeuer erst ermitteln.

© FF Haindorf / Bfk Amstetten Doppelgarage ging in Flammen auf

Die schwarze Rauchwolke war Sonntagnachmittag weithin sichtbar: Sieben Feuerwehren rückten gegen 15 Uhr aus, weil in Einsatzbereich der Feuerwehr Haindorf eine Doppelgarage in Vollbrand stand. Es dürfte schwerer Schaden entstanden sein, unter anderem sind nach Angaben der Feuerwehr Motorräder beschädigt worden.

© FF Haindorf / Bfk Amstetten

Die rund 60 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen unter Einsatz von schwerem Atemschutz hatten aber auch das angrenzende Wohnhaus im Fokus, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Der Löscheinsatz der Alarmstufe B3 wurde durch eine enorme Hitzeentwicklung behindert. Drei Löschleitungen mussten gelegt werden, um den Großbrand in die Knie zu zwingen. Ein Verletzer Während des Einsatzes wurde eine Person wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung an Ort und Stelle vom Roten Kreuz behandelt. Eine Brandwache sicherte die Brandstelle dann bis in die Nacht hinein. Neben der Feuerwehr Haindorf waren die Feuerwehren Pinnersdorf, Haag, Meilersdorf, St. Valentin, St. Johann/Engstetten und Rohrbach alarmiert worden.

© FF Edla-Boxhofen Pkw brannten auf Park & Ride-Platz bei Amstetten

Am Sonntagabend heulten dann in Edla-Boxhofen, einem Ortsteil von Amstetten die Sirenen. Am Park&Ride-Platz bei der A1-Anschlussstelle Amstetten standen zwei abgestellte Fahrzeuge lichterloh in Flammen.

© FF Edla-Boxhofen Geparkte Unfallautos gingen aus unbekannter Ursache auf A1-Park & Ride-Platz in Flammen auf

Bei den Autos handelte es sich um zwei Unfallwägen, die hier kurzfristig geparkt waren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Edla-Boxhofen und Amstetten dämmten die Flammen mittels Löschschaum rasche ein und löschten sie. Die Polizei ermittelt nun, warum die beiden beschädigten Pkw zu brennen begonnen haben.