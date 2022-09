Großeinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus im Bezirk Neunkirchen

Montagabend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Mehrparteienhaus in Pitten (NÖ, Bezirk Neunkirchen). Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei ein Balkon im obersten Stockwerk in Vollbrand gestanden, berichtet die Feuerwehr. Die Flammen wären bereits auf den Dachstuhl übergeschlagen.

Zuerst sei das Feuer am Balkon von Außen, später durch einen Atemschutztrupp auch von Innen bekämpft worden. Den Feuerwehrleuten gelang es dabei, eine Bartagame aus der Wohnung zu retten. Bewohner des Hauses seien bei dem Vorfall aber nicht zu Schaden gekommen.