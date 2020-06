Großbrand zerstörte Lagerhalle

Man kann nur froh sein, dass niemand verletzt wurde“ – Franz Höfler steht Freitagfrüh vor einem riesigen Haufen Schutt und Asche, der Stunden zuvor noch eine Lagerhalle für Baustoffe war. Doch davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. „Alles hin“, schüttelt der Baufachhändler den Kopf. Er hatte das Objekt gemietet. Die Flammen haben ganze Arbeit geleistet: Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei rund 150.000 Euro liegen.

Donnerstagnacht um 23 Uhr gingen bei der Bezirksalarmzentrale in St. Pölten 30 Notrufe ein. Die Anrainer rund um die Lagerhalle im Ortsteil Reith in Böheimkirchen berichteten von meterhohen Flammen, die von der Halle aufstiegen. Die Feuerwehr löste Großalarm aus – insgesamt elf Feuerwehren mit 140 Einsatzkräften rückten aus, um den Brand zu löschen. In der Halle, die im verbauten Gebiet und von Wohnhäusern und einem Bauernhof umgeben ist, lagerte Höfler Holz und Dämmstoffe. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Objekt bereits in Vollbrand.