Großbrand in Gestüt: 26 Pferde gerettet

Schwere Schäden richtete ein Großbrand in der Nacht zum Mittwoch an einem Pferdehof in Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten Land, an. Insgesamt 180 Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun, um ein Übergreifen der Flammen von einer im Vollbrand stehenden Scheune auf den Pferdestall und ein weiteres Wirtschaftsgebäude und das Wohnhaus zu verhindern. Alle 26 Pferde des Gestüts – unter ihnen sechs teure Zuchttiere – konnten im Stall bleiben und waren vom Feuer nicht betroffen.