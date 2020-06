Ein kleiner Hund wird zum Lebensretter

Autos

Claus Mayer

Fahrzeugen

Neun Feuerwehren sind mit 37und 160 Mann im Einsatz. Drei Stunden kämpft man gegen das Feuer, dann kann EinsatzleiterRainer Hohl erste Entwarnung geben: “Der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt. Über die Ursache des Feuers wissen wir noch nichts.“ Die 22 Hausbewohner finden eine erste Zuflucht im nahen Pfarrhof, wo sich dasRote Kreuz um sie kümmert: “Den Leute geht es den Umständen entsprechend, wenn man mitten in der Nacht aus einem brennenden Haus flüchten muss. Aber es ist niemand verletzt“, sagt Rot-Kreuz-Bezirkskommandant. Mit 30 Sanitätern und zehnist man vor Ort.

Nach einem Frühstück kommen die Hausbewohner in von der Stadt organisierte Unterkünfte: "Die Einsatzkräfte waren unglaublich schnell da. Alles hat toll funktioniert“, ist ein älteres Ehepaar froh. Hausbewohner Walter Krauthauf ist in Pyjama und Bademantel geflüchtet: “Ich hab von dem Feuer erst etwas mitbekommen, als an der Tür geläutet wurde. Das ist Schicksal. Wir leben.“