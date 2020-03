Großbrand bedrohte Ortskern: Gasflasche ging in die Luft

Ein Großbrand im dicht besiedelten Gemeindegebiet von Breitenau bei Neunkirchen hat am Dienstag mehrere Stunden die Feuerwehr in Atem gehalten. Gegen 15 Uhr schlugen meterhohe Flammen aus dem Lager eines Gewerbebetriebes im Ortskern. Durch den drehenden und böigen Wind wurde das Feuer auf ein Wohnhaus des Grundstückes, ein Wohnhaus am Nachbargrundstück sowie ein weiteres Gebäude gedrückt. Wegen der brenzligen Lage musste die Feuerwehr einen umfassenden Löschangriff von mehreren Seiten starten und Einsatzkräfte aus den Nachbargemeinden nachalarmieren.