Großalarm bei Brand in Strohlager

Gegen ein wahres Brandinferno mussten die Feuerwehren im Bezirk Melk in der Nacht auf Montag ankämpfen. Weil eine Strohlagerhalle bei Pöttendorf in der Gemeinde Hürm schon lichterloh in Brand stand, als die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr Früh zum Brandort kamen, empfingen sie eine gewaltige Mischung aus Flammen und enormer Hitze.

Dennoch gelang es den Helfern noch einen Traktor samt Anhänger aus der Halle zu retten. Die rund 1000 Quadratmeter große Halle, die bis knapp unter dem Dach mit Strohballen gefüllt war, stand binnen kurzer Zeit in Vollbrand. Die Bezirksalarmzentrale Melk löste die höchste Alarmstufe, B4, aus. Vorerst elf Feuerwehren mit 150 Mann wurden zu dem Großbrand beordert.

Auch ein Großtanklöschfahrzeug der Feuerwehr St. Pölten und ein Milchtanker für den Wasserantransport kamen zum Einsatz. Zum Glück steht die Halle abseits des Siedlungsgebietes, so waren unmittelbar keine fremden Nachbarobjekte betroffen. Doch die Löscharbeiten waren aufgrund der großen Strohmenge aufreibend und langwierig. Noch am Montagfrüh standen ein Dutzend Feuerwehren im Einsatz. Verletzte Personen wurden nicht gemeldet. Über die Brandursache gibt es vorerst keine Angaben.