Grenzverkehr statt Stacheldraht

Historischer Rückblick: Öffnung des Grenzzauns

Ungarn nahm eine Vorreiterrolle beim Abbau der Grenzanlagen des Eisernen Vorhangs in Europa ein: Als erstes Land begann es am 2. Mai 1989 damit. Die „offizielle“ Öffnung des Vorhangs erfolgte dann am 27. Juni 1989 durch die Außenminister Alois Mock und Gyula Horn bei der ungarischen Grenzstadt Sopron.

Sie durchtrennten dafür symbolisch ein Stück Grenzzaun, das extra dafür vom bereits abgebauten desolaten Zaun nachgebaut wurde. De facto veränderte sich für die ungarischen Bürger danach wenig: Die Zahl der Grenzsoldaten wurde verstärkt und es galt Schießbefehl. Beim berühmten Paneuropa-Picknick am 19. August wurde ein Grenztor zwischen Österreich und Ungarn geöffnet. Zwischen 600 und 700 DDR-Bürger nutzten diese dreistündige Öffnung des Eisernen Vorhangs zur Flucht in den Westen, zur Flucht nach Österreich. Diese Aktion löste eine Kettenreaktion aus, an deren Ende der Zerfall des Ostblocks und das Ende der DDR standen.

Die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der innerdeutschen Grenze in den Tagen danach war ein wichtiger Meilenstein beim Zerfall des Eisernen Vorhangs. Der Mauerfall gilt auch als ein Symbol für das Ende des Kalten Krieges. 1991 brach dann die Sowjetunion auseinander.

Während des Ost-West-Konflikts und der Zeit des Eisernen Vorhangs, verschwanden über die Jahrzehnte die nachbarschaftlichen Beziehungen in den Regionen entlang des Vorhangs. Sprachbarrieren wurden immer größer, da kaum etwas von Ost nach West drang. Wirtschaftlich war die Grenze eine tote Grenze, die Betriebe wanderten ab. Als die Arbeitsplätze verloren gingen, zogen auch viele Bewohner der Grenzregionen in andere, florierende Gegenden.

Nach 1989 gab es plötzlich wieder viel Potenzial für neue grenzüberschreitende Beziehungen – und jede Menge Nachholbedarf in den betroffenen Gebieten.