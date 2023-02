Grenzübergang in Angern an der March vorübergehend gesperrt

Der niederösterreichisch-slowakische Grenzübergang Angern an der March/Zahorska Ves ist am Mittwoch vorübergehend gesperrt worden, teilte das Amt der niederösterreichischen Landesregierung in einer Aussendung mit.

Als Grund wurde seitens des NÖ Straßendienstes auf Anfrage Hochwasser genannt. Die Fähre Angern sei deshalb nicht in Betrieb.