Krems unterzeichnet Vertrag für mehr Klimaschutz

Der Kremser Bürgermeister Peter Molnar soll als erster Stadtchef Österreichs die „NaturStadt-Garantie“ von Greenpeace unterzeichnet haben. Mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung bekennt sich der SPÖ-Politiker dazu, den Erhalt und Ausbau von Grünflächen sowie eine klimafitte Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, wie das Magistrat am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. „Klimaschutz beginnt direkt vor unserer Haustür. Stadtbäume, Parks und begrünte Plätze sorgen nicht nur für mehr Lebensqualität, sondern helfen auch dabei, unsere Stadt widerstandsfähiger gegen Hitze und Starkregen zu machen“, so Bürgermeister Peter Molnar.

Mit der Unterzeichnung verpflichtet sich die Stadt gemäß dem sogenannten Netto-Positiv-Prinzip dazu, den Grünanteil im besiedelten Stadtgebiet langfristig zu erhöhen. Grünflächen sollen demnach künftig nicht mehr schrumpfen, sondern wachsen. Sollte bei unvermeidbaren Bauprojekten dennoch Grünraum verloren gehen, muss dieser zeitnah durch gleichwertige Maßnahmen wie Straßenbäume, Wildblumenflächen oder Dach- und Fassadenbegrünungen ersetzt werden. Das Ziel besteht darin, Hitzeinseln zu reduzieren, die Folgen des Klimawandels abzufedern und die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig zu verbessern.