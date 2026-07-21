Stadt Krems ruft Bevölkerung zum Gießen junger Stadtbäume auf

Damit sich Städte nicht weiter aufheizen, werden vielerorts Bäume gepflanzt und gepflegt. Doch gerade die jüngsten unter ihnen kämpfen mit den Folgen heißer, trockener Sommer, wie Walter Gangl erzählt: „Weil sie noch nicht so gut in der Erde, im Substrat verwurzelt sind wie ein älterer Baum.“ Gangl ist Teil der Initiative Kremser Klimabaum und setzt sich zusammen mit sechs weiteren Personen dafür ein, die Stadt grüner zu machen.

Um dieses Ziel zu erreichen, vergibt die Bürgerinitiative seit knapp vier Jahren Baumpatenschaften. Damit ergänzt sie die Begrünungsmaßnahmen der Stadt Krems, mit der sie eng kooperiert. Gegen eine einmalige Zahlung von 750 Euro wird ein möglichst klimafitter Sprössling gepflanzt. Auf diesem Weg ist der Bestand der Stadt bereits um 56 weitere Bäume gewachsen. Doch mit dem Einsetzen allein ist es noch nicht getan.

Aufruf zum kräftigen Gießen

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit sind die Jungbäume auf Bewässerung angewiesen. Obwohl das Stadtgartenamt täglich mit entsprechenden Fahrzeugen ausrückt, reichen die Maßnahmen vielerorts nicht aus. Unter dem Motto „Gießen vor der Haustür“ rufen die Initiative und die Stadt Krems nun die Einwohner dazu auf, selbst zum Kübel zu greifen. So könne jeder und jede einen wirkungsvollen Beitrag zum Erhalt der Pflanzen leisten, schreibt die Stadt.