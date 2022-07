„Das Konzept, vernachlässigte Flächen im Stadtgebiet so sehr innovativ von Kunstmalern aufzuwerten, greift bestens“, sagt der Stadtchef. „Unglaublich, was am letzten Wochenende alles in Amstetten an Kunstwerken entstanden ist“, gratulierte Kulturstadtrat Stefan Jandl (ÖVP) den Organisatoren des Festivals aus den Reihen der Künstlerinitiative KIAM und der Veranstaltungsbetriebe AVB. In vielen Gesprächen mit den teils sehr erfahrenen Künstlern sei die Organisation in Amstetten sehr gelobt worden, erzählt Jandl. Er kündigt eine Fortsetzung für 2023 an.