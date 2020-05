Nach Unfall: Biathlon-Profis aus Weißrussland nicht versichert

Was für den an der Schulter verletzten Sportler unangenehme Folgen hat: Er sollte nach dem Unfall eigentlich in Krems operiert werden. Da er die Spitalskosten aber selbst bezahlen müsste, verzichtete der Biathlet auf die Operation. Er ließ sich nur ambulant behandeln und verließ das Spital mit seinem Kollegen, um die Reise fortzusetzen – mit verletzter Schulter in einem anderen Kleinbus.

„Am späten Mittwochnachmittag kamen die Sportler und ihre Betreuer ins Feuerwehrhaus, um ihre Sachen vom Unfallwrack in einen Ersatz-Bus umzuladen“, erzählt Manfred Ploiner von der Feuerwehr Grafenwörth.